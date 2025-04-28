Senelerdir alnımdaki yazıyı

Silemedim silinmiyor sevdiğim

İçimdeki hicran denen sızıyı

Bilemedim bilinmiyor sevdiğim

Dertlerim dağ gibi kara bağladım

Coşkun sular gibi aktım çağladım

Doğuşumdan kaderime ağladım

Gülemedim gülünmüyor sevdiğim

Aşk ile çalmadım gönül sazımı

Can dediğim can çekmedi nazımı

Felek ile hesap ettim kozumu

Bölemedim bölünmüyor sevdiğim

Acılı sinemde kapanmaz yâre

Böldü yüreğimi hep pare pare

Aradım bu derde yıllarca çare

Bulamadım bulunmuyor sevdiğim

Farkına varmadan oldum ihtiyar

Karanlık gecedir sensiz her diyar

Kaderime yazılmamış bahtiyar

Olamadım olunmuyor sevdiğim

Âşık İdris ömür gitti ziyade

Yaşantım renksizdi yaşadım sade

Yetsin istesem de yetmiyor vade

Ölemedim ölünmüyor sevdiğim