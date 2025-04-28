Senelerdir alnımdaki yazıyı
Silemedim silinmiyor sevdiğim
İçimdeki hicran denen sızıyı
Bilemedim bilinmiyor sevdiğim
Dertlerim dağ gibi kara bağladım
Coşkun sular gibi aktım çağladım
Doğuşumdan kaderime ağladım
Gülemedim gülünmüyor sevdiğim
Aşk ile çalmadım gönül sazımı
Can dediğim can çekmedi nazımı
Felek ile hesap ettim kozumu
Bölemedim bölünmüyor sevdiğim
Acılı sinemde kapanmaz yâre
Böldü yüreğimi hep pare pare
Aradım bu derde yıllarca çare
Bulamadım bulunmuyor sevdiğim
Farkına varmadan oldum ihtiyar
Karanlık gecedir sensiz her diyar
Kaderime yazılmamış bahtiyar
Olamadım olunmuyor sevdiğim
Âşık İdris ömür gitti ziyade
Yaşantım renksizdi yaşadım sade
Yetsin istesem de yetmiyor vade
Ölemedim ölünmüyor sevdiğim