Genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübelerle dikkat çeken Serel Yereli, müzikal yeteneği ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Hem müzik hem de oyunculuk alanında önemli adımlar atan Serel Yereli, kariyerinde hızla yükseliyor.

İzmir Göztepe'de doğan Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak büyüdü ve genç yaşta hem sanat hem de bilim dünyasında önemli başarılar elde etti. Oyunculuk yeteneğini Londra'da aldığı eğitimle pekiştiren Serel, müzikallerde sergilediği başarılı performanslarla Türkiye ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995'te İzmir Göztepe'de doğan Serel Yereli, eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin kızı olarak çocukluğunu farklı ülkelerde geçirdi. Küçük yaşlarda müzik ve oyunculuk yeteneklerini keşfeden Serel, Londra'da müzikal oyunculuk eğitimi aldı. Grease, Mamma Mia ve Burlesque gibi önemli müzikallerde başrol oynayan genç yetenek, şu anda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Serel Yereli, sadece sanatta değil bilimde de ilgi çekici başarılara imza attı. Çocukluk yıllarında TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel’in Uzay Gemisi" adlı projesiyle ödül kazanan Yereli, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

OYUNCULUK VE MÜZİK KARİYERİ

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve ilk turda elenmesine rağmen seslendirdiği şarkılarla büyük ilgi gören Serel Yereli, 2016 yılında Bodrum Masalı dizisinde Alara karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen oyuncularıyla çalışma fırsatı buldu.

ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇI

Serel Yereli, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde de akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Oyunculuk kariyerini geliştirmek amacıyla Craft Atölye'de ve usta oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan aldığı eğitimlerle yeteneklerini daha da pekiştirdi.