Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık dört katı olduğunu belirterek,

Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek çalışmayla halk sağlığını tehdit eden şekerli gıdalara yönelik yeni tedbirler alınacağını açıkladı.

Avrupa Ülkelerinin Dört Katı

Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık dört katı olduğunu bildiren Memişoğlu, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” dedi.