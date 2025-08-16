Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde boş bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bircan Kolcu atandı.

Atama Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Bircan Kolcu Kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler alanında önemli görevlerinden birine atanan Bircan Kolcu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi olarak yeni görevine başladı. Kolcu’nun kariyeri ve önceki görevlerine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.