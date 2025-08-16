TikTok’ta paylaştığı videoyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Siverekli Ahmet Tato, Sedat Peker’e sert ifadelerle seslendi. Videonun kaldırılmasının ardından “korkudan sildi” iddialarına yanıt veren Tato, “Ben buradayım, sözümün arkasındayım” diyerek kararlılığını vurguladı.

Ahmet Tato Kimdir?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Ahmet Tato, son günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bölgesinde bilinen bir isim olan Tato, özellikle Sedat Peker’e yönelik sert çıkışlarıyla dikkat çekti. TikTok üzerinden paylaştığı ve kısa sürede çok konuşulan videosunda, devletine ve yöneticilerine yönelik tehditlere karşı net bir tavır sergiledi.

Sedat Peker’e Ne Dedi?

Tato, söz konusu videoda Sedat Peker’e seslenerek, devletin hiçbir şekilde tehdit edilemeyeceğini vurguladı. Kendisini “devletine sahip çıkan bir vatandaş” olarak tanımlayan Tato, şu mesajı verdi: “Benim devletime, bakanlarına, yöneticilerine kim el uzatırsa – ister mafya ister terör örgütü – karşısında beni bulur.” Bu sözleriyle hem kişisel hem de toplumsal bir duruş ortaya koyduğunu belirtti.

Video Neden Kaldırıldı?

Paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, TikTok tarafından “ihlal” gerekçesiyle kaldırıldı. Bunun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Tato’nun videoyu “korkudan sildiğini” ileri sürdü.

Ahmet Tato ise bu iddialara net yanıt verdi: “Ben o videoyu korkudan silmedim. Platform ihlal gerekçesiyle kaldırdı. Ben buradayım ve sözümün arkasındayım. Artık kimse beni tehdit etmeye kalkmasın.”

Açıklamalarında sürekli olarak devletine bağlılığını vurgulayan Tato, “Devletin bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırıya sessiz kalmam” diyerek mesajını güçlendirdi. Bu çıkışıyla hem destek hem de eleştiri aldı; ancak tartışmasız bir şekilde gündemin merkezine oturdu.