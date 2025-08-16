Türkiye’nin genç yetenekleri arasında öne çıkan 17 yaşındaki Defne Özcan, TIME dergisinin 2025 “Yılın Kızları” listesine seçildi. Bursa’da yaşayan Özcan, Özel Bursa Kültür Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Türkiye’nin En Genç Solo Pilotu Unvanını Ne Zaman Kazandı?

Defne Özcan, 16 yaşında 27 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’nin en genç solo pilotu unvanını elde etti. Havacılık tutkusu ile bilinen Özcan, Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için eğitim alıyor ve genç yaşta havacılık alanında tarihe geçti.

STEM Ve Mühendislik Alanında Neler Yaptı?

Özcan, Koç Üniversitesi’nin yaz araştırma programında medikal sistemler üzerine araştırmalar yaptı. Ayrıca Maryland Üniversitesi’nin Women in Engineering programına katılarak mühendislik ve bilim alanındaki yetkinliklerini geliştirdi.

Defne Özcan Nereli Ve Kaç Yaşında?

2008 doğumlu olan Defne Özcan, 2025 itibarıyla 17 yaşında ve Bursa’da yaşıyor. Hem havacılık hem de STEM alanındaki başarılarıyla dünyada adından söz ettiren genç yetenekler arasında yer alıyor.