Faiq Jefri Bolkiah, 9 Mayıs 1998 doğumlu olup Brunei Sultanı’nın yeğeni olarak dünyaya geldi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olan Bolkiah, futbol tutkusunun peşinden giderek profesyonel futbolcu olmayı tercih etti.

Futbol kariyerine İngiltere’de başladı, genç yaşlarda Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giydi.

Ancak Avrupa'da beklediği çıkışı yakalayamayınca futbol hayatına Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC’de devam etti.

Orta saha mevkiinde görev yapan Bolkiah, futbol kariyerinden çok kraliyet ailesinden gelen servetiyle adından söz ettiriyor.

Serveti Ne Kadar?

Dünyanın en zengin futbolcusu unvanını taşıyan Faiq Bolkiah’ın serveti yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Bolkiah, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah’ın kardeşi Prens Jefri Bolkiah’ın oğlu ve ailesinin büyük serveti sayesinde futbol dünyasının en varlıklı ismi konumunda.

Ailesinin inanılmaz serveti sayesinde:

Yüzlerce lüks arabaya, özel jetlere ve saraylara sahip olduğu biliniyor.

Altın kaplama aksesuarlar ve ultra lüks yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Serveti, Messi ve Ronaldo’nun toplam varlığının 23 katı olarak hesaplanıyor.