Yozgat Şehir Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mesai dışı poliklinik uygulamasını sürdürüyor.
2 Ekim Perşembe Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?
Mesai dışı hizmet kapsamında tek branşta poliklinik hizmeti verilecek:
Göz Polikliniği – Op. Dr. Hande Köycü
Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.
