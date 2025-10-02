Yozgat Şehir Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mesai dışı poliklinik uygulamasını sürdürüyor.

2 Ekim Perşembe Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?

Mesai dışı hizmet kapsamında tek branşta poliklinik hizmeti verilecek:

Göz Polikliniği – Op. Dr. Hande Köycü

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı