Yozgat İl Özel İdaresi, Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesi’nde yapılacak 1H Aile Sağlığı Merkezi inşaatı için ihaleye çıkıyor. İhale 22 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale Elektronik Ortamda Yapılacak

Umutlu Beldesinde 184 ada 1 parselde yapılacak olan 1H Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatı için ihale süreci başladı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihale, yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden teklif alınarak gerçekleştirilecek.

İhalenin Tarihi ve Yeri

İhale, 22 Ekim 2025 saat 10.00’da Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14’te yapılacak. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-imza ile gönderilebilecek.

İnşaat 250 Günde Tamamlanacak

İhale kapsamında, toplam 138,68 metrekare inşaat alanına sahip betonarme karkas yapı yapılacak. Yer tesliminin ardından işin süresi 250 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak.

Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

İstekliler teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunacak.

Konsorsiyum halinde teklif kabul edilmeyecek.

Tekliflerin geçerlilik süresi 150 takvim günü olacak.

Benzer İş Kriterleri

İhaleye katılacak firmaların, son 15 yıl içinde teklif bedelinin en az yüzde 50’si oranında benzer iş deneyimi göstermesi gerekiyor. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tebliğe göre, Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecek.

Ayrıntılı Bilgiler EKAP’ta

İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanına EKAP üzerinden ulaşabilecek. Teklifler elektronik ortamda hazırlanıp, e-imza ile onaylanarak sisteme yüklenecek.