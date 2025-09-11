Köyde uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliği yapan üretici Mesut Şimşek, tamamen doğal yöntemlerle ürettiği üzümleri pazara getirdi. Şimşek’in satışa sunduğu organik üzümler, hem görünümü hem de tadıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şimşek, yaptığı açıklamada, üzüm üretiminde ilaç ve kimyasal gübre kullanmadıklarını, doğal yöntemlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Şimşek, “Organik üretime önem veriyoruz. Üzümlerimizin aromasının farklı olmasının sebebi tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmesidir. Vatandaşlarımızdan gelen ilgi de bizi memnun ediyor. Dedeli köyünün toprağı ve iklimi üzüm yetiştiriciliğine oldukça uygun. Bu da ürünlerimize ayrı bir lezzet katıyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, “Üzümlerimizi sadece pazarda satmakla kalmayıp, kurutarak pekmez ve pestil üretimi gibi katma değerli ürünlere dönüştürmeyi de planlıyoruz. Böylece hem köyümüz ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Perşembe Pazarı’na alışveriş için gelen vatandaşlar da organik üzümlere ilgi gösterdi. Pazarcı esnafı, ürünün kısa sürede alıcı bulduğunu ve talebin her geçen gün arttığını belirtti.