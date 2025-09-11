Parkın farklı bölümlerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, bisiklet yolu için ayrılan alanda zemin düzeltme işlemleri tamamlanarak asfalt serimine geçildi.

Çocuklar ve Gençler İçin Güvenli Alan

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, parkın tamamlanmasıyla birlikte her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanının ortaya çıkacağını belirtti. Ekinci, “Hemşehrilerimizin huzurla vakit geçireceği, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin ise spor yapabileceği modern bir alanı en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal Yaşamı Canlandıracak

Başkan Ekinci, parkın içerisinde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, spor sahaları ve oyun gruplarının da yer alacağını kaydederek, projenin Sorgun’un sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Ekinci, “Amacımız hem ilçemizin çehresini güzelleştirmek hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği modern alanlar oluşturmak. Çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayarak parkımızı Sorgunluların hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.