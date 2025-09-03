Özellikle korku türünde tanınan bir isim olan Spiegel 24 Aralık 1957 tarihinde doğdu.

Spiegel, Michigan, Birmingham'da büyüdü. Walnut Lake İlkokulu'na ve West Maple Ortaokulu'na gitti ve burada Sam Raimi ve Bruce Campbell ile tanıştı. Spiegel, Walnut Lake İlkokulu'nun karşısındaki markette çalıştı.

Sinema endüstrisinde 1970'lerin sonlarında senarist ve oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Spiegel Spider-Man, The Quick and the Dead, Drag Me to Hell, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve diğer filmlerdeki rolleriyle tanınıyor.

