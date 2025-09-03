Olay, Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. A.K. de arkadaşını iteledi.

Bunun üzerine M.B.’nin babası H.B. sinirlenip site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasını umursamadan A.K.’yi herkesin gözü önünde dövdü.

Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkmeye çıkartılan şüpheli H.B.’ye ev hapsi cezası verildi.