Yaz aylarında serinlemek ya da kışa hazırlık amacıyla birçok kişi meyveleri dondurmayı tercih ediyor.

Kolaylık Zararlı Olabilir

Ancak uzmanlara göre bazı meyveler dondurulduğunda hem dokusunu hem de lezzetini kaybediyor.

İşte asla dondurulmaması gereken meyveler:

Karpuz Ve Kavun

Yüksek oranda su içeren karpuz ve kavun, dondurulduğunda süngerimsi ve lapa gibi bir yapıya dönüşüyor.

Çözüldükten sonra tüketildiğinde tazeliğini kaybeden bu meyveler, salata ya da taze sunumlar için uygun olmuyor.

Salatalık

Botanik açıdan meyve sayılan salatalık da dondurulduğunda çıtırlığını kaybediyor. Çözüldüğünde süngerimsi bir hal alan salatalık, taze tüketim için önerilmiyor.

Muz

Muz, kabuksuz ve bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde lapa gibi oluyor. Ancak dilimlenip püre haline getirilerek veya smoothie yapımında kullanılmak üzere dondurulabiliyor.

Narenciyeler

Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyeler dondurulduğunda hücre duvarları parçalanıyor. Çözüldüğünde meyve eti pörsüyor ve lezzet kaybı yaşanıyor. Buna karşın kabukları rendelenmek üzere saklanabiliyor.

Elma Ve Armut

Elma ve armut, bütün halde dondurulduklarında çözüldüğünde yumuşak ve lapa gibi oluyor. Ancak önceden işlenip püre haline getirildiklerinde veya pişirilmiş tatlıların içinde dondurulduklarında sorun yaşanmıyor.

Üzüm

Üzüm, taze tüketim için dondurmaya uygun değil. Çözüldüğünde yumuşayıp sulanıyor. Ancak dondurulmuş haliyle serinletici atıştırmalık ya da buz alternatifi olarak kullanılabiliyor.