Rüştü Onur Atilla, Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterini canlandıran isim olarak biliniyor ve son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla ve pop müzik dünyasının tanınan isimlerinden Nez, sosyal medyada sarmaş dolaş pozlarıyla gündeme geldi.

Özellikle Nez'in "İyi ki" mesajı ve kalp emojileriyle paylaştığı yeni aşkını ilan etmesi dikkat çekti.

2014 yılında Sinem Ayyıldız ile evlenen Atilla, sessiz sedasız bir şekilde boşandı.

Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile evlendiği ve geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız anlaşmalı boşanma sürecini tamamladığı açıklamasını yapmıştı.

Ünlü oyuncu, ayrılık haberini "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" diyerek duyurmuştu.

Oyuncu, sosyal medyada Nez ile samimi anlarını paylaşarak yeni bir ilişkiye adım attığı yorumlarına yol açtı.

İkili alkol aldığı anları da paylaşarak "Heyecanını yakından paylaşıyorum" demeyi ihmal etmedi.