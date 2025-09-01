Ankara'da sarımsak sattığı araç içinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hayatını yitirdi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, aracının içinde sarımsak satan Hüdaverdi T., beyaz bir otomobil ile yanına gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Şahıs, Hüdaverdi T.'ye 2-3 el ateş ederek başından yaraladı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk incelemelerinden sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüdaverdi T., hastanede hayatını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise aracıyla kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.