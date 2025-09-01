Ankara'da sarımsak sattığı araç içinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hayatını yitirdi.

Şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu!
Şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu!
İçeriği Görüntüle

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, aracının içinde sarımsak satan Hüdaverdi T., beyaz bir otomobil ile yanına gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Sarımsak Satıcısına Silahlı Saldırı Olay Yerinde Hayatını Kaybetti! (3)

Şahıs, Hüdaverdi T.'ye 2-3 el ateş ederek başından yaraladı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarımsak Satıcısına Silahlı Saldırı Olay Yerinde Hayatını Kaybetti! (1)

Sağlık ekibinin ilk incelemelerinden sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüdaverdi T., hastanede hayatını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise aracıyla kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA