Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?
Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?
İçeriği Görüntüle

Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran Yaylagül ve Boyalık köylerini ziyaret etti.

Demirkıran’dan Okul Ziyareti5

Kaymakam Mubin Demirkıran, Yaylagül ve Boyalık köylerini ziyaret ederek köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Demirkıran’dan Okul Ziyareti4

Kaymakam Demirkıran, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Demirkıran’dan Okul Ziyareti3

Ziyaret kapsamında, köylerdeki altyapı, yol, su ve sosyal hizmet çalışmalarının son durumu değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan alanlarda yapılabilecek iyileştirmeler hakkında notlar alındı.

Demirkıran’dan Köy Ziyareti5

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Demirkıran, köy sakinlerinin yaşam koşullarını ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Halkımızın talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok önemli. Yapılacak hizmetlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelikli olarak dikkate alıyoruz” dedi.

Muhabir: Alpaslan Demir