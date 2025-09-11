Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran Yaylagül ve Boyalık köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Mubin Demirkıran, Yaylagül ve Boyalık köylerini ziyaret ederek köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Demirkıran, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, köylerdeki altyapı, yol, su ve sosyal hizmet çalışmalarının son durumu değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan alanlarda yapılabilecek iyileştirmeler hakkında notlar alındı.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Demirkıran, köy sakinlerinin yaşam koşullarını ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Halkımızın talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok önemli. Yapılacak hizmetlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelikli olarak dikkate alıyoruz” dedi.