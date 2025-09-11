Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın ablası Beyhan Acacı, kardeşi için sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

7 Eylül’de yaşanan acı olayda, Fatih Acacı, cep telefonuna gelen bir mesajın ardından parka gitti. Abla Beyhan Acacı'nın anlatımına göre Fatih, mesajı ciddiye almadı ve tek başına buluşmaya gitti. Olay yerinde, yalnızca bire bir kavga değil, planlı bir saldırı gerçekleştiği iddia ediliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin olmadığı alana çekilen genç, bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Abla Acacı, “Kardeşimi ağaçların arasına çekerek kameraların kör noktasında katlettiler. Bu bilinçli bir pusuydu” dedi.

Fatih’in ölümünden sonra kardeşi için sosyal medyada adalet çağrısı yapan Beyhan Acacı, kısa zamanda tehdit mesajları almaya başladı.

Beyhan Acacı, “Dün kardeşim için bir sayfa açtım. Paylaşımlarımı muhtemelen oradan gördüler. Numaramı nasıl bulduklarını bilmiyorum. Bana, ‘Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz, kafanı surlardan atacağız’ şeklinde mesajlar attılar” ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra konuşan baba Mehmet Ali Acacı, oğlunun 8-10 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandığını ve hastanede hayatını yitirdiğini belirtti. Acılı baba, “Her yeri parçalanmıştı. Böbrekleri, atardamarı, kaburgaları... Resmen katliam yapıldı” dedi.

Tehditler Sürüyor

Fatih’in failinin okul arkadaşı D.G. olduğunu söyleyen baba Acacı, olayın kişisel bir husumetin ötesine geçtiğini ve sistematik tehditlerle karşı karşıya olduklarını vurguladı: “Hâlâ mesajlar geliyor. ‘Kafanızı keseceğiz, surlara atacağız’ diyorlar. Bu kişilerin derhal tespit edilip adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. 15 yaşındaki çocuğum canice katledildi.”