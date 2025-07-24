Op. Dr. Hande Aslan öncülüğünde yürütülen doğum süreci, hastanenin uzman kadrosu ile birlikte başarılı bir şekilde tamamlandı. Doğuma, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Aslan ile tecrübeli ebe kadrosu da aktif olarak katıldı. Her aşaması koordineli şekilde yürütülen doğum sonucunda, anne ve bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Sarıkaya’da uzun süredir beklenen kadın doğum hizmetlerinin yeniden ilçede sunulmaya başladığını ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.

Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özcan Özbek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hedefimiz, Sarıkaya’da yaşayan her bireyin başka bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeden, ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere yerinde erişebilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda tüm ekip arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışıyoruz.”