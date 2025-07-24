Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema" projesi, 19 Temmuz- 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yozgat ve ilçelerinde sinemaseverlerle buluşuyor.

Etkinlik kapsamında sahne alan halk ozanları, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, programın devamında gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimiyle izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunuldu.

Özel olarak tasarlanmış, klimalı ve 90 kişilik oturma kapasitesine sahip sinema tırı, Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak beyaz perdeyle tanışmamış çocukları ve sinemaya erişimi kısıtlı olanları ücretsiz film gösterimleriyle buluşturuyor.

2018’den bu yana devam eden proje, bu yıl da Sorgun ilçesinde sinemanın büyülü dünyasını yaşattı.