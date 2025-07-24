Yozgat merkez ve bazı ilçelerinde ihmal kaynaklı çıkan beş ayrı yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Farklı Bölgelerde Eş Zamanlı Yangınlar

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangınlar Merkez Şeyhosman Mahallesi, Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesi, İşleğen köyü, Bişek köyü ve Köseyusuflu köyünde meydana geldi. Yangınların çoğunun anız, ot ve saman yangını şeklinde başladığı, bazı yerlerde ise kavaklık alanların da zarar gördüğü bildirildi.

Ekipler Müdahale Etti, Facia Önlendi

Açıklamada, yangınlara müdahale eden ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevlerin ormanlık alanlara ve ekili tarlalara sıçramasının önlendiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen ekiplerimiz hâlen ihmal kaynaklı anız, ot ve mera yangınlarıyla mücadele etmektedir. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle yangınların daha büyük felaketlere yol açması önlendi. Ancak bir sonraki sefer bu kadar şanslı olmayabiliriz” denildi.

Vatandaşlara Yangın Uyarısı

Yangınların önüne geçmek amacıyla vatandaşlara da çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lütfen anız, mera ve otları yakmayalım. Ateşli piknik yapmamaya özen gösterelim. Böyle bir durumda ateşin tamamen söndüğünden emin olmadan bulunduğumuz yeri terk etmeyelim. Ormanlık alanlarda, ekili arazilerde ve kuru otların bulunduğu bölgelerde sigara izmariti, cam ve yangın çıkarabilecek her türlü materyali bırakmayalım.”

Çiftçilere Biçerdöver Uyarısı

Açıklamanın sonunda çiftçilere de hasat döneminde dikkatli olmaları çağrısı yapılarak, “Hasat sırasında olası yangın riskine karşı biçerdöver ve balya makinelerinin yanında mutlaka su tankeri bulundurulmalıdır” uyarısında bulunuldu.