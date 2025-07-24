Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Op. Dr. Murat Başer’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette Başhekim Başer’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Coşar, sağlık alanında yürütülen hizmetlerin her geçen gün geliştiğini belirterek, yerel yönetimlerle sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Coşar, misafirperverliği dolayısıyla Dr. Başer’e teşekkür ederek, Boğazlıyan Belediyesi olarak sağlık hizmetlerinin daha da ileriye taşınması adına iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.