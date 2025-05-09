Etkinlik, Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Okumanın bireylerin gelişimindeki önemine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan, yaklaşan LGS sınavı öncesinde öğrencilere moral vererek sınav sürecine yönelik rehberlik edici bilgiler paylaşarak öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Etkinliğin sonunda, Doğan öğrencilere başarı dileklerini ileterek, "Fedakârca çalışan okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.