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Mizah köşemizin konusu "Mor Vampir"
İleri Mizah köşemizin bu haftaki konusunda vatandaşlardan ard arda hızlı bir şekilde "Mor Vampir" demelerini istedik.
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09.05.2025 - 19:00
Okunma Süresi: 1 Dk
Muhabir:
Selma Şahin - Hüseyin Buğdaycı
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