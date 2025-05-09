Saraykent Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve Saraykent Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın iş birliğiyle yürütülen “Bir Lokma Teselli” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Saraykent ilçesindeki taziye evlerine yemek desteği sağlanmaya başlandı.

Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Hayatın en zor anlarında vatandaşlarımızın yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, dayanışma ve merhamet duygusunu birlikte yaşamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Proje ile birlikte vefat edenlerin ailelerine yönelik sıcak yemek desteği sunularak, taziye sürecinde yaşanan zorlukların bir nebze hafifletilmesi hedefleniyor.

Proje yetkilileri, bu çalışmanın sadece bir hizmet değil, aynı zamanda Saraykent halkının acılarını paylaşma ve birlikte ayakta durma kültürünün bir parçası olduğunu belirtti.