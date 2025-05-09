Toplantıda, Saraykent ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan stadyum ve spor salonundaki eksiklikler masaya yatırıldı.

Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Ersöz tarafından sunulan raporda, stadyum zemininde oluşan göçük ve dalgalanmaların giderilmesi gerektiği belirtildi.

Ersöz, stadyum türbininde bulunan kırık ve eksik koltukların onarılması, yedek kulübelerinin yenilenmesi, kalelerin filelerinin takılması ve spor salonu girişine güvenlik kabini yapılması gerektiğini söyledi.

Raporda yer alan diğer ihtiyaçlar ise şu şekilde sıralandı: “Spor salonu girişine Atatürk köşesi ve ilan panosu yapılması. Salon içerisindeki basketbol potalarının acilen onarılması. Çay odasına mutfak dolapları ve buzdolabı eklenmesi. Futbol sahasındaki hasarlı tellerin onarılması. Stadyum zemininin amatör maç standartlarına uygun hale getirilmesi. Stadyum ve türbin bölümlerini ayıracak avlu duvarının yapılması. Salon çevresinde peyzaj çalışması ve giriş kapısının duvarlarının onarılması. Özel günler ve törenler için masa ve sandalye temini. Stadyum çevresine yeterli ışıklandırma yapılması ve arızalı kameraların onarılması.”

Komisyon raporunun değerlendirilmesinin ardından konu ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağı bildirildi.