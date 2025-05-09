Yozgat’a bağlı Gökçekışla köyünde iş makinasında yangın çıktı. Tüm detaylar haberimizde…

Yozgat’ın merkeze bağlı Gökçekışla köyünde, bir iş makinasının arka körüğünün ısınması sonucu yangın meydana geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde köy yolunda yaşandı.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yangının sebebi olarak arka körüğün aşırı ısınması gösterildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, şöförün ayağının yandığı bilgisi verildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.