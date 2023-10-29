Sansar cücükleri yemiş
Bizim hanım yasta bugün
Hain bir iki dememiş
Bizim hanım pusta bugün

Gecenin saat üçünde
Gizlenmiş ahır içinde
Onun derdi de geçimde
Zarar verir dosta bugün

Dokuz cücüğü götürmüş
Yazık dememiş bitirmiş
Hanım aklını yitirmiş
Dil lal olmuş susta bugün

Sigorta yok alamayız
Ona revan olamayız
Gitti gayri bulamayız
Geç kalmamış posta bugün

Demek ki kısmetten çıkmış
Fazla beklemekten bıkmış
Gizlice deliğe akmış
Sanatında usta bugün

Ne yapsam karşı koyamam
Tıpırtısını duyamam 
Hırsızlığına doyamam 
Aç kalınca hasta bugün

Tavuk fizahla seslenir
Sansar cücükle beslenir
Pekakamı ki üstlenir
Yemler kaldı tasta bugün

Âşık İdris ne diyecek 
Boş ahır mı bekleyecek
İşi bitince tüyecek 
Can alacak kaste bugün