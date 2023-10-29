Sansar cücükleri yemiş
Bizim hanım yasta bugün
Hain bir iki dememiş
Bizim hanım pusta bugün
Gecenin saat üçünde
Gizlenmiş ahır içinde
Onun derdi de geçimde
Zarar verir dosta bugün
Dokuz cücüğü götürmüş
Yazık dememiş bitirmiş
Hanım aklını yitirmiş
Dil lal olmuş susta bugün
Sigorta yok alamayız
Ona revan olamayız
Gitti gayri bulamayız
Geç kalmamış posta bugün
Demek ki kısmetten çıkmış
Fazla beklemekten bıkmış
Gizlice deliğe akmış
Sanatında usta bugün
Ne yapsam karşı koyamam
Tıpırtısını duyamam
Hırsızlığına doyamam
Aç kalınca hasta bugün
Tavuk fizahla seslenir
Sansar cücükle beslenir
Pekakamı ki üstlenir
Yemler kaldı tasta bugün
Âşık İdris ne diyecek
Boş ahır mı bekleyecek
İşi bitince tüyecek
Can alacak kaste bugün