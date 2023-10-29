Sansar cücükleri yemiş

Bizim hanım yasta bugün

Hain bir iki dememiş

Bizim hanım pusta bugün

Gecenin saat üçünde

Gizlenmiş ahır içinde

Onun derdi de geçimde

Zarar verir dosta bugün

Dokuz cücüğü götürmüş

Yazık dememiş bitirmiş

Hanım aklını yitirmiş

Dil lal olmuş susta bugün

Sigorta yok alamayız

Ona revan olamayız

Gitti gayri bulamayız

Geç kalmamış posta bugün

Demek ki kısmetten çıkmış

Fazla beklemekten bıkmış

Gizlice deliğe akmış

Sanatında usta bugün

Ne yapsam karşı koyamam

Tıpırtısını duyamam

Hırsızlığına doyamam

Aç kalınca hasta bugün

Tavuk fizahla seslenir

Sansar cücükle beslenir

Pekakamı ki üstlenir

Yemler kaldı tasta bugün

Âşık İdris ne diyecek

Boş ahır mı bekleyecek

İşi bitince tüyecek

Can alacak kaste bugün