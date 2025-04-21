Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il dışından temin edilen ruhsatsız tabancaların Samsun’da satışa sunulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda 18 Nisan tarihinde Samsun’un Vezirköprü ilçesi ile Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Ayrıca başka bir suçtan cezaevinde bulunan A.S. ve S.K. de dosya kapsamında Vezirköprü Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.Ö., Ü.T., A.S. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ş. mahkemece adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.