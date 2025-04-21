Valilikten yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, doğal kaynakların verimli kullanılmasının gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

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Su Hayattır Israf Etmeyelim

Açıklamada, “Su hayattır, israf etmeyelim. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor” ifadesine yer verildi.

Su Hayattır Israf Etmeyelim1

Valilik, vatandaşları günlük yaşamda su kullanımına dikkat etmeye ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmeye davet etti.

Muhabir: Alpaslan Demir