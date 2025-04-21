Valilikten yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, doğal kaynakların verimli kullanılmasının gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Su hayattır, israf etmeyelim. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor” ifadesine yer verildi.

Valilik, vatandaşları günlük yaşamda su kullanımına dikkat etmeye ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmeye davet etti.