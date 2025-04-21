Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Akdağmadeni’ne Güllük köyünde kumlama ve yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Ekipler, köy yolunun standardını artırmak ve özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını azaltmak amacıyla yol zeminine kum serimi ve düzeltme işlemleri gerçekleştiriyor.

Yetkililer, köy yollarında yapılan bakım ve onarım faaliyetlerinin, bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak adına sürdürüleceğini bildirdi.