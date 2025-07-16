UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de bulunan ve son 16'ya çıkan takımlar belli oldu. Devler Ligi'nde bu yıl yeni format uygulandı ve organizasyon 36 takımlı lig aşaması uygulanan maçlarla sonlandı. Bununla birlikte ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Lig etabının sona ermesin’den sonra ilk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. Sıraya ulaşan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Play-off turunda karşılıklı 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almak için çabalayacak.