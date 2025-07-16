Akdağmadeni Yozgat’a bağlı bir ilçedir. Doğudan Sivas’ın Şarkışla ilçesi, güneyden Çayıralan, batıdan Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyden ise Kadışehir ile çevrili olan bir ilçe.

Akdağmadeni bölgenin genelinde oranla daha çok yağış aldığı için doğal bitki örtüsü yoğunluktadır. Doğa güzellikleriyle sarıçam ve meşe ormanlarıyla kaplı olmasıyla meşhurdur.

(106,9 km) D200/E88 üzerinden 1 saat 21 dakika üzerinde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Detaylı Yol Tarifi;

Konumum: Yozgat/Merkez

1. Şeker Pınar Sk. Yönünden Sungurlu Cd. konumuna doğru Batı yönünde ilerleyin 18 m

Sungurlu Cd. yönünde hafif sola dönün 72 m

İstiklal Cd. yönünde sola dönün 600 m

Gevrekzade Cd. yönünde sağa dönün 400 m

Adnan Menderes Blv./D200/E88 yönünde sağa dönün 750 m

Döner kavşaktan 3. çıkışa girin ve Adnan Menderes Blv./D200/E88 boyunca ilerleyin

D200/E88 boyunca ilerleyin 103 km

İstiklal Cd. yönünde sağa dönün 1,7 km

Varış: Akdağmadeni/Yozgat

Yozgat terminalinden Akdağmadeni’ne Gitmek İçin Otobüs İle;.

1 saat 48 dakika gibi bir süre içinde yolculuk yapabilirsiniz.

Bilet fiyatlarında en ucuz 300 TL ve en yüksek 900 TL gibi bir fiyat aralığında otobüs biletlerine ulaşabilirsiniz.