HBO ve Warner Bros. Discovery ortak yapımıyla yapılan yeni "Harry Potter" dizisinin prodüksiyonu başladı. Çekimlerin başladığını bildiren platform, başrol’de bulunan Dominic McLaughlin’in Harry Potter karakteriyle kamera karşısına geçtiği ilk resmi kareyle duyurdu.

Harrypoter

Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda çekilen dizinin, J.K. Rowling’in kitaplarına sadık bir anlatımla ekranlara taşınması hedefleniyor. HBO’dan gelen açıklamaya göre yapım, her sezon bir kitabı temel alacak ve karakterlerin gelişimine alan tanıyacak.

1928 yılında Yozgat’ta kaç ilçe vardı?
1928 yılında Yozgat’ta kaç ilçe vardı?
İçeriği Görüntüle

Harry Potter dizisinde başrol üstlenecek üç oyuncu yakın zamanda duyuurlmuştu. Yeni isimlerden Dominic McLaughlin Harry Potter'ı, Alastair Stout Ron Weasley'i ve Arabella Stanton ise Hermione Granger'ı canlandıracak.

Kaynak: Haber Merkezi