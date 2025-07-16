HBO ve Warner Bros. Discovery ortak yapımıyla yapılan yeni "Harry Potter" dizisinin prodüksiyonu başladı. Çekimlerin başladığını bildiren platform, başrol’de bulunan Dominic McLaughlin’in Harry Potter karakteriyle kamera karşısına geçtiği ilk resmi kareyle duyurdu.

Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda çekilen dizinin, J.K. Rowling’in kitaplarına sadık bir anlatımla ekranlara taşınması hedefleniyor. HBO’dan gelen açıklamaya göre yapım, her sezon bir kitabı temel alacak ve karakterlerin gelişimine alan tanıyacak.

Harry Potter dizisinde başrol üstlenecek üç oyuncu yakın zamanda duyuurlmuştu. Yeni isimlerden Dominic McLaughlin Harry Potter'ı, Alastair Stout Ron Weasley'i ve Arabella Stanton ise Hermione Granger'ı canlandıracak.