Teknoloji editörü Samet Jankovic, sosyal medya paylaşımlarında ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan’ın kendisine cisim fırlattığını, ödenmeyen ek mesailer ve mobbing yaşandığını iddia etti. 2021’den beri ShiftDelete.Net ekibinde görev yapan Jankovic, platformdan ayrıldığını duyurdu. 1998 doğumlu Jankovic, akıllı telefon incelemeleri ve teknoloji içerikleriyle tanınıyor.

Samet Jankovic Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Teknoloji dünyasının genç ve dikkat çeken isimlerinden Samet Jankovic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 17 Ocak 1998’de İstanbul’da dünyaya gelen ve baba tarafından Yugoslavya kökenli olan Jankovic, medya kariyerine 2016 yılında Kuryenet’te başladı. Beş yıl boyunca burada görev yapan Jankovic, 2021 yılında Türkiye’nin önde gelen teknoloji platformlarından ShiftDelete.Net ekibine katıldı.

Samet Jankovic’in Sosyal Medya Adresi Ne?

Platformda teknoloji editörlüğü, video içerik üretimi ve sosyal medya yöneticiliği yapan Jankovic, özellikle akıllı telefon incelemeleri ve Apple Pay, Tesla Model Y, Xiaomi Pad 5 Pro gibi ürünlere yönelik hazırladığı videolarla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. “@jankovicsamet” kullanıcı adıyla sosyal medyada aktif olan Jankovic, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Ancak Jankovic, 29 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla, ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ile yaşadığı bir ofis içi olayı kamuoyuna duyurdu. İddialara göre Alkan’ın kendisine bir cisim fırlattığını söyleyen Jankovic, yaşanan olayı şu sözlerle paylaştı:

“Bu olayın hesabını vereceksin. Kamera kayıtlarını silersen adam değilsin.”

Jankovic’in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Dört yıl boyunca ödenmeyen ek mesai ücretleri, yapılan bir zammın sonradan iptal edilmesi ve mobbing uygulamaları yaşandığını da öne sürdü. Bu açıklamaların ardından Jankovic, ShiftDelete.Net’ten ayrıldığını ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Samet Jankovic olayın ardından şu açıklamaları yaptı:

20 yıldır kimsenin anlatamadığını, kısaca özetleyeceğim. Ancak en büyüğünü YouTube'a sakladım. Şimdi neler yaşadığımı bir de benden dinleyin. 2021 Nisan ayında başladığım ShiftDelete sitesinde, bir çok başarıya imza attık ekip ile beraber. Beraber çalıştığım insanlar hala var.

Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile

Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve

Eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme,

Çalışanı hakkında bel altı söylemler vs bunlara hiç girmeyeceğim burada. Ancak 4 yılda neler yaşadıysam hepsini tek bir videoda paylaşacağım. Bu olay unutulacak her zaman olduğu gibi ancak kötülüklerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor.

Kendisinin bende emeği çoktur. Keza benimde kuruma katkım epey bir oldu. Ancak 4 yıldır kardeşimin dediğin adama, insanların içinde saldırırsan bunun sonuçları olacak elbette. Gece geç saatlerde bile bu kuruma hizmet eden biri olarak. Bunu haketmedim.

Hiçbir zaman çalıştığım yer hakkında kimseye laf ettirmedim, hep korudum savundum. Sonuçta insan yediği kaba tükürmemeli. Ancak benimle beraber mağdur olan birçok insan, bu durumun artık anlatılması gerektiği kanaatinde.

Son olarak, darp raporu aldım. Süreç mahkemede. Bu süreçten sonra yoluma tek devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Her ne olursa olsun, her devrin bir adamı vardır. Elbet bu devran dönecek.

Paylaşım Sonrası Hakkı Alkan’ın Cevabı

Samet Jankovic'in ardından Hakkı Alkan da olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Üzücü bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim.

Yayıncılık zor iş. Özellikle de dijital yayıncılık. Bilgiler çok hızlı akıyor, takipçilerimizin beklentileri yüksek ve yayınlamamız gereken platformların sayısı fazla. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip, her gün inanılmaz efor sarf ediyor.

Tıpkı doktorluk gibi, polislik gibi, yayıncılık da gece gündüz devam eden bir hizmet. Bu işi 20 yıldır yapan ve yaklaşık 40 kişi ile çalışan birisi olarak, tatlı günlerimiz olduğu gibi, bugün yaşanan üzücü zamanlarımız da oldu.

İlk geldiği günden bu yana 4 yıl boyunca yayınımıza büyük katkıları olan Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle alakalı bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi.

Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim.

Samet ile çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu.

Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.

Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim.

Saygılarımla.