Salih Çil, gündem de genellikle iş hayatıyla yer almaktadır. Uzun yıllar kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev aldı.

Görev Aldığı İşler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri olan İSPER A.Ş. ve Sağlık A.Ş.’de genel müdürlük, TÜGVA Genel Merkez Müdürü ve SEBİT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda sorumluluk üstlendi.

Eğitim teknolojileri ve sosyal hizmet alanındaki projeleriyle tanındı.

Salih Çil’in özel hayatına dair sosyal medyada bir bilgi yoktur.

Neden Öldü?

Salih Çil’in vefat nedeni kamuoyunda “ani hastalık” olarak açıklandı.

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kısa süre içinde hastalığın ilerlemesi üzerine hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medya ve kamu kurumlarının paylaştığı bilgilere göre, vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere kamuoyu tarafından derin üzüntüyle karşılandı.