Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.F.C.’nin (70) etil alkolleri kullanarak, sahte alkol ürettiği ve Kayseri’de piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirirken, Ö.F.C.’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan Ö.F.C. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA