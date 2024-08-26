Gökhan Akkan Kimdir?

Gökhan Akkan, 1 Ocak 1995 tarihinde Yozgat'ta doğmuş Türk millî kalecidir. Futbol kariyerine Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da devam eden Akkan, genç yaşından itibaren kalecilik yetenekleri ile dikkat çekmiştir.

Gökhan Akkan'ın Kariyeri:

Sincan Belediyespor: Gökhan Akkan, futbol kariyerine 15 Aralık 2005'te Ankara'nın amatör takımlarından Sincan Belediyespor'da adım atmıştır.

Gökhan Akkan, futbol kariyerine 15 Aralık 2005'te Ankara'nın amatör takımlarından Sincan Belediyespor'da adım atmıştır. Ankaraspor: 29 Ağustos 2007'de Ankaraspor altyapısına transfer olan Akkan, burada yeteneklerini geliştirerek dikkat çekmeyi başarmıştır.

29 Ağustos 2007'de Ankaraspor altyapısına transfer olan Akkan, burada yeteneklerini geliştirerek dikkat çekmeyi başarmıştır. MKE Ankaragücü: 25 Ağustos 2010'da Ankaragücü'ne geçen Gökhan Akkan, burada profesyonel kariyerine başlamıştır.

25 Ağustos 2010'da Ankaragücü'ne geçen Gökhan Akkan, burada profesyonel kariyerine başlamıştır. Çaykur Rizespor: 2015-2016 sezonunun başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Akkan, o günden bu yana Rizespor'un kalesini başarıyla korumaktadır.

Milli Takım Kariyeri: Gökhan Akkan, Türkiye milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde (U-15, U-16, U-18, U-19 ve U-21) forma giymiştir. 2018 ve 2019 yıllarında A milli takıma davet edilen Akkan, ilk A milli maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşı çıkmıştır.