Gökhan Akkan Kimdir?

Gökhan Akkan, 1 Ocak 1995 tarihinde Yozgat'ta doğmuş Türk millî kalecidir. Futbol kariyerine Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da devam eden Akkan, genç yaşından itibaren kalecilik yetenekleri ile dikkat çekmiştir.

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Gökhan Akkan'ın Kariyeri:

  • Sincan Belediyespor: Gökhan Akkan, futbol kariyerine 15 Aralık 2005'te Ankara'nın amatör takımlarından Sincan Belediyespor'da adım atmıştır.
  • Ankaraspor: 29 Ağustos 2007'de Ankaraspor altyapısına transfer olan Akkan, burada yeteneklerini geliştirerek dikkat çekmeyi başarmıştır.
  • MKE Ankaragücü: 25 Ağustos 2010'da Ankaragücü'ne geçen Gökhan Akkan, burada profesyonel kariyerine başlamıştır.
  • Çaykur Rizespor: 2015-2016 sezonunun başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Akkan, o günden bu yana Rizespor'un kalesini başarıyla korumaktadır.

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Milli Takım Kariyeri: Gökhan Akkan, Türkiye milli takımının çeşitli yaş kategorilerinde (U-15, U-16, U-18, U-19 ve U-21) forma giymiştir. 2018 ve 2019 yıllarında A milli takıma davet edilen Akkan, ilk A milli maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşı çıkmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi