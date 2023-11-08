Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Rexona Türk malı mı? Rexona İsrail malı mı? Rexona hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Rexona, dünya genelinde popüler bir deodorant ve antiperspirant markasıdır. Bu marka, Unilever tarafından üretilmektedir ve terleme karşı etkili ürünleri ile bilinir. Rexona, çeşitli kokular ve türlerde deodorantlar sunarak tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunar. Rexona'nın İsrail ile herhangi bir özel bağlantısı veya İsrail malı olma durumu bulunmamaktadır. Bu marka, dünya genelinde birçok ülkede bulunur ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilir.