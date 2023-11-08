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“Vakko Türk malı mı? Vakko İsrail malı mı? Vakko hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Vakko, Türkiye merkezli bir lüks moda ve perakende markasıdır. Vakko'nun kökenleri 1934 yılına kadar uzanır ve Türkiye'nin önde gelen lüks moda markalarından biri olarak tanınır. Vakko, Türkiye'de üretilen ve Türk malı olan ürünler sunar. İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Vakko, lüks moda alanında Türk markalarının başarılı bir örneğini temsil eder ve Türkiye'nin moda sektöründeki önemli bir oyuncusudur.