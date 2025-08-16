2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler için yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile stüdyo dairelerin inşasına tekrar izin verildi. Ancak bu izin, belirli şartlar çerçevesinde uygulanacak.

Yasağın Gelme Sebebi Neydi?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, 1+0 dairelerin yasaklanma gerekçesini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” olarak açıkladı.

Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları

Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor.”

Yeni Düzenleme Kiraları Etkileyebilir

Erkutoğlu, yeni düzenlemenin özellikle kiralardaki hızlı yükselişi frenleyebileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre, stüdyo dairelerin yeniden inşa edilebilmesi, özellikle büyük şehirlerde öğrenciler ve tek başına yaşayanlar için alternatif yaratabilir.