Market raflarında “dana salam” etiketiyle satılan Bifet markalı ürünlerde yapılan analizlerde domuz DNA’sı tespit edildi.

Gıda güvenliği denetimlerinde bir kez daha alarm verildi. Bifet Gıda’ya ait salam ve sucuk ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı. Firmanın sahibi İlko Köse hakkında ise yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse kimdir?

Bifet kimin?

Bifet markası, Bifet Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Şirketin sahibi iş insanı İlko Köse’dir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre firmanın merkezi Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır.

Bifet’in geçmişi dikkat çekici bir marka dönüşümüne sahiptir. Daha önce “Gurme” ve “7Tepe” markalarıyla bilinen şirket, 2019 yılında ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle kamuoyunda büyük tepki çekmiştir. 2020 yılında marka ismini “Bifet” olarak değiştiren firma, 2025 yılında yeniden aynı skandal ile gündeme gelmiştir.

İlko Köse kimdir?

İlko Köse, Bulgaristan kökenli bir iş insanıdır. Bulgar asıllı Köse, aynı zamanda İstanbul’da faaliyet gösteren Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Uzun yıllardır Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Ancak ismi özellikle domuz eti tespit edilen et ürünleri ile sıkça gündeme gelmiş, markalarını isim değişikliğiyle yeniden piyasaya sürme stratejisini benimsemiştir.

Gıda skandalları ve denetimler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı denetimlerde Bifet marka salam ürünlerinde domuz DNA’sı tespit etti. 15 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan yeni listede ise bu kez Bifet marka sucuk ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklandı.

Bu gelişmeler, tüketici güvenliği ve helal gıda denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. İlko Köse’nin markalarının daha önce de aynı gerekçelerle ceza aldığı, ancak her seferinde farklı marka isimleriyle piyasada varlığını sürdürmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Kamuoyunda tepkiler

Bifet markasının da domuz eti skandalına karışması, özellikle helal gıda hassasiyeti olan tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada ve haberlerde İlko Köse için “gıda teröristi” ifadesi yaygın biçimde kullanıldı. Gıda güvenliği açısından bu tür vakaların yalnızca etiket hilesi değil, aynı zamanda kamu sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.