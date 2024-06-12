Rafa Silva, 17 Mayıs 1993'te Portekiz'in Forte da Casa kentinde doğdu. Futbola Povoense Formaçao altyapısında başlayan Silva, 2004 yılında Alverca altyapısına transfer oldu ve 2011 yılına kadar burada çeşitli yaş gruplarında forma giydi. Profesyonel kariyerine 2012'de Feirense takımında adım atan yetenekli oyuncu, ardından Braga ve Braga B takımlarında dikkat çekici performanslar sergiledi.

31 Ağustos 2016'da 16,40 milyon € bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, burada önemli başarılara imza attı. Orta sahada ve kanat pozisyonlarında görev yapan Silva, Benfica formasıyla çıktığı 44 maçta 18 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hızı ve teknik yetenekleriyle tanınan futbolcu, Benfica'da birçok lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı.

Portekiz millî takımında da görev alan Rafa Silva, ilk millî takım deneyimini 20 yaşında Portekiz U-20 takımında yaşadı. U-21 takımında 13 maçta 3 gol atan Silva, daha sonra A millî takıma yükseldi ve Portekiz'in 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) şampiyonluğuna katkıda bulundu. Silva, uluslararası turnuvalarda ve maçlarda ülkesini başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Galatasaray kulübü Rafa Silva'ya 3 yıllık bir kontrat önerdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Silva'nın transferi, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Tam Adı: Rafael Alexandre "Rafa" Fernandes Ferreira da Silva

Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1993

Doğum Yeri: Forte da Casa, Portekiz

Boy: 1,70 m

Mevki: Orta Saha, Kanat

Kariyer Özeti

Alverca: Genç takımlarda oynadı, ardından Feirense'ye transfer oldu.

Braga: 2013 yılında transfer olduğu Braga'da Portekiz Kupası'nı kazandı.

Benfica: 2016 yılında transfer olduğu Benfica'da birçok lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı.

Millî Takım: Portekiz millî takımının önemli bir üyesi olarak EURO 2016 şampiyonluğu dahil çeşitli başarılara imza attı.