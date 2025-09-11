Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamladı. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar verdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk Kez Kamera Karşısına Şahsiyetle Çıktı

Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı oldu. Bu projelerle birlikte şöhret basamaklarını tırmanan Rabia Soytürk popülerliğini attırdı.

Rabia Soytürk'ün Filmografisi

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)