Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Atilla Ayata atandı. Kararname kapsamında 37 ilin emniyet müdürü yeni görevlerine başlarken, 22 ilin mevcut müdürleri merkeze alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’ni duyurdu.

Atilla Ayata Kimdir?

Kayseri doğumlu olan Atilla Ayata, uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Özellikle Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevinde üstlendiği sorumluluklarla tanınan Ayata, polis başmüfettişi olarak sürdürdüğü kariyerinin ardından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Bu atama ile Ayata, Hakkari’de güvenlik birimlerinin yönetimini üstlenmiş oldu.