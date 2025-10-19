Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö.'ye (21), plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı Saldırı (2)

Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt’ta saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA