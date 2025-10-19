Deneyimli bahçıvanlar, organik gübre elde etmek için mutfakta sıkça çöpe atılan patates kabuklarını kullanıyor.

Uzmanlara göre, doğru şekilde uygulandığında bu yöntem bitki gelişimini güçlendiriyor ve hasadı 6 kata kadar artırabiliyor.

Nasıl Yapılır?

Uzmanlar, patates kabuklarının doğrudan kullanılmadan önce hazırlanması gerektiğini belirtiyor.

İlk adım, kabukları zararlı mikroorganizmalar ve mantar sporlarından arındırmak.

Bunun için kabukları bir gün boyunca dondurucuda bekletmek yeterli. Bu işlem, kabukların doğal yapısını korurken zararlı bakterileri ortadan kaldırıyor.

Dondurulmuş kabuklar daha sonra bahçeye, ağaç veya çalı gövdesinden yaklaşık yarım metre uzağa, 10–12 santimetre derinliğe gömülüyor.

Genç ağaçlar için bir kova, olgun ağaçlar için ise iki kova kabuk yeterli oluyor.

Doğru Zamanda Hasat Kazandırıyor

Bu doğal gübreleme yöntemi sonbaharda uygulanabiliyor.

Ancak ilkbaharda aynı işlemin tekrarlanması, bitkilere sezon boyunca gerekli tüm besinleri sağlıyor.

Toprak, doğal yollarla zenginleştiği için kimyasal gübrelere gerek kalmadan daha verimli ve sağlıklı bir hasat elde ediliyor.

Uzmanlar, patates kabuklarının sadece besleyici içeriğiyle değil, toprağın su tutma kapasitesini artırmasıyla da öne çıktığını belirtiyor.

Böylece hem çevreye zarar verilmeden atıklar değerlendirilmiş oluyor hem de üreticiler için maliyetsiz bir verim artışı sağlanıyor.