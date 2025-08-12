Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda iddialara göre psikolojik sorunları olan şahıs hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi üzerindeki bir binada bulunan ağabeyi M.E.'nin (58) evine giden kardeşi, ağabeyini bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yatarken kaldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.E.'nin hayatını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerden sonra M.E.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.