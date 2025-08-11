Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Yozgat Şubesi, üniversite tercih döneminde yaklaşık 400 öğrenciye rehberlik hizmeti sunarak tercih sürecine destek oldu.

İl Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, geçtiğimiz günlerde Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Yurdusever, rektörün gençlere verdiği değerin kendilerini de motive ettiğini ifade etti.

Son bir hafta boyunca il dernek binasında çeşitli okullardan liseli öğrencileri ağırladıklarını aktaran Yurdusever, “Kaygı ve endişelerden uzak, samimi bir ortamda rektörümüz ve danışman hocalarımızdan aldığımız bilgilerle üniversitemizin bölümlerini tanıtmaya çalıştık. Çağrımıza kulak veren yaklaşık 400 öğrencimizi vakfımızda misafir ettik” dedi.

Bazı trol hesapların üniversite ve şehre yönelik olumsuz paylaşımlarda bulunduğunu dile getiren Yurdusever, bu konuda bir ekip görevlendirildiğini ve sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

Yurdusever, üniversiteye gelecek öğrencilere tebriklerini ileterek, “Şehre hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.