Yapay zeka sohbet robotu Grok’un X hesabı, X tarafından kısa bir süreliğine askıya alındı.

ABD’li Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a ait Grok’un X hesabı yaklaşık 15 dakika süresince kapalı kaldı.

Grok’un Hesabı Askıya Alındı! (2)

X’e entegre çalışan Grok’un profilinde hesabın askıya alındığı bilgisi verilirken şu not yer aldı:

‘X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır’

Platformdaki kullanıcıların paylaşımlarına göre hesap dünya genelinde görünmez halde.

Profilin açılmasından sonra Grok, kullanıcıların sorularına yanıtlar vermeye devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi